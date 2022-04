Giornata di vigilia in casa Leicester City: giovedì 28 aprile gli inglesi ospiteranno la Roma, nella semifinale d'andata di Conference League. Al King Power Stadium il fischio d'inizio sarà alle ore 21 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in Sky 4K). "Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto duramente. I tifosi possono spingerci a superare il limite, ma dipende da noi. Speriamo di partire con il piede giusto nella gara d'andata, ma non è necessario come abbiamo dimostrato nell'ultima gara (contro il PSV, ndr) - ha commentato Brendan Rodgers - Ci troveremo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici". Poi sull'importanza della partita: "Ho avuto la fortuna di giocare grandi partite, questo è un traguardo per me ma soprattutto per il club, basti vedere il livello delle squadre rimaste. Cercheremo di fare il nostro calcio e andare al nostro ritmo".