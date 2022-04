Leicester-Roma: orari e dove vedere il match in tv

Questa sera prenderà il via il programma delle semifinali di Conference League. In campo anche la Roma, che sfiderà il Leicester fuori casa nel match d'andata. Calcio d'inizio alle 21: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Questa sera al King Power Stadium di Leicester andrà in scena la semifinale di andata di Conference League tra il Leicester di Brendan Rodgers e la Roma di Mourinho. Gli inglesi, decimi in Premier League, hanno raggiunto le 'Final Four' dopo aver eliminato Randers, Rennes e PSV Eindhoven. La Roma, invece, nella fase a eliminazione diretta ha eliminato il Vitesse agli ottavi e il Bodo/Glimt ai quarti. Il match di stasera sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Di seguito, tutte le info per non perdersi neanche un minuto.