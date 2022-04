Leicester-Roma: Mou col dubbio Zaniolo-Oliveira

Mourinho verso il 3-5-2: accanto ad Abraham il favorito è Zaniolo, che però rimane in ballottaggio con Sergio Oliveira (nel caso la spuntasse il portoghese sarebbe Mkhitaryan a fare la seconda punta). Nel Leicester, invece, dovrebbe essere troppo presto per vedere Vardy (rientrato dopo un infortunio al ginocchio) dal primo minuto: è pronto Iheanacho. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

Vardy non ce la fa dal 1', al suo posto Iheanacho

Appena rientrato dall'infortunio al ginocchio, Jamie Vardy non è ancora pronto per partire dal primo minuto: in attacco, l'unica punta sarà Iheanacho, con Maddison che agirà alle sue spalle da 'numero dieci'. A centrocampo, sulle fasce ci saranno Albrighton e Barnes, mentre nel mezzo spazio per Tielemans e Dewsbury-Hall. La difesa a quattro, invece, sarà composta da Ricardo Pereira, Fofana, Evans e l'ex Atalanta Castagne. Infine, in porta c'è sempre Kasper Schmeichel.