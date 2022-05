Corsa al biglietto per la sfida in programma mercoledì 25 maggio alle 21 a Tirana: 166 dei 6mila biglietti a disposizione della Roma saranno garantiti gratuitamente agli abbonati presenti nella trasferta di Bodo del 21 ottobre 2021. I restanti tagliandi saranno ceduti attraverso un sorteggio (scadenza alle 13 del 6 maggio) ad alcuni degli altri abbonati giallorossi. Anche per i sorteggiati l'ingresso allo stadio sarà gratuito MOU PORTA LA ROMA A TIRANA: TUTTE LE SUE FINALI Condividi

La Roma è in finale di Conference League: mercoledì 25 maggio alle 21 i giallorossi di Mourinho sfideranno il Feyenoord all’Arena Kombetare di Tirana ed è già partita la caccia al biglietto. Per tutti, meno che per i 166 abbonati giallorossi presenti partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, quando la Roma perse per 6-1 una partita della fase a gironi della competizione. Per loro, spiega una nota ufficiale diffusa dalla Roma, sarà "garantito gratuitamente un biglietto per la finale. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo".

6mila biglietti per la Roma: concorso tra gli abbonati leggi anche Abraham: "La partita l'hanno vinta i tifosi" L'Arena Kombetare di Tirana è lo stadio nazionale albanese - ci giocano Partizan Tirana e Dinamo Tirana - e può ospitare 21.690 spettatori. Proprio in considerazione della limitata disponibilità di posti sugli spalti, la Roma ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri 6mila biglietti a propria disposizione: dalle 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio hanno la possibilità registrarsi a un concorso e i vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dall'UEFA un biglietto gratuito. Il link sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto. Ricevuta l’e-mail, i vincitori potranno richiedere il biglietto entro le 18 di martedì 10 maggio. Fino a esaurimento dei posti dedicati saranno a disposizione biglietti per i titolari di abbonamento disabili/invalidi 100% con accompagnatore: potranno richiedere il codice per ottenere il biglietto gratuito per sé e per un accompagnatore su un apposito form.