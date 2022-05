L'attaccante è arrivato a quota 25 gol con la Roma con il colpo di testa dell'1-0 al Leicester, decisivo per conquistare la finale di Conference League: "I tifosi hanno vinto la partita al posto nostro ancora prima del fischio d'inizio. Alla fine mi mancava il fiato ma per questa squadra do tutto quello che ho. Ora voglio vincere, per me tutti i trofei sono importanti" GLI HIGHLIGHTS - MOU SI EMOZIONA: "VITTORIA DI FAMIGLIA" Condividi

"I tifosi hanno vinto la partita al posto nostro ancora prima del fischio d'inizio". Il suo gol ha spinto la Roma in finale ma Tammy Abraham ha le idee chiare sulla dedica per l'1-0 al Leicester. "La finale è un sogno che si realizza per me e per i miei compagni - spiega ai microfoni di Sky Sport - è il motivo per cui sono venuto qui e lo stiamo realizzando. Ora abbiamo tre partite di campionato poi sotto con la finale".

"Conference? Per me sono tutti trofei, voglio vincere"

Le reti stagionali in giallorosso sono 25. Numeri di un attaccante generoso, che contro il Leicester ha stretto i denti nel finale, fino alla sostituzione con Shomurodov: "Alla fine mi mancava il fiato ma per questa squadra do tutto quello che ho, come i miei compagni di squadra. Ho detto a Mourinho che avevo finito le energie, lui mi ha detto di continuare e l'ho fatto per la squadra". I meriti sono condivisi con lo Special One: "Tutti vedono quello che stiamo facendo: ho detto sin dall'inizio che sarebbe servito un pochino di tempo ma ora che ci siamo allenati bene e duramente per tanto tempo raccogliamo i frutti". L'anno scorso Abraham ha vinto la Champions League con il Chelsea, ora rincorre la Conference League con la Roma: "Per me sono trofei - sorride - sono tutte competizioni europee. La Conference è un format nuovo, con tante buone squadre, basti vedere le semifinali. Per me non fa alcuna differenza, è un altro trofeo e un'altra occasione per vincere".