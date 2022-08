Italiano: "Gol subito ci servirà per il ritorno"

L'allenatore della Fiorentina commenta la positiva prova della sua squadra che ha battuto il Twente 2-1 nell'andata del playoff di Conference: "L'approccio è stato fantastico, mi dispiace solo per il gol preso ma non siamo ancora al 100% della condizione". Sulla rosa: "Amrabat è cresciuto, Jovic e Cabral stanno sul pezzo come tutti, perché solo così si può migliorare"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano per l'esordio europeo della Fiorentina con una vittoria sul Twente per 2-1, un successo che sarebbe potuto essere più rotondo: "L'approccio è stato fantastico, potevamo ottenere di più in termini di gol nel primo tempo anche perché loro sono più avanti di noi, per loro era la quinta partita ufficiale, noi siamo alla seconda e nel secondo tempo si è visto, qualcuno è calato, non abbiamo più palleggiato, però volevamo un risultato importante e vivo per andarcela a giocare giovedì, abbiamo vinto e ci prepareremo per il ritorno - dice - Sono contento per ciò che hanno fatto i ragazzi, abbiamo concesso solo un tiro importa, meno di così non potevamo concedere".