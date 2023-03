Venerdì 17 marzo alle 14 verranno stabiliti a Nyon gli accoppiamenti dei quarti di finale di Conference League. Ecco le squadre qualificate, le regole, le date delle partite in programma e tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio che potrete seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it Condividi

È tutto pronto per la fase finale della Conference League. Terminati gli ottavi di finale, sono otto le squadre ancora in lotta per il trofeo giunto alla sua seconda edizione. E adesso c'è da scoprire quali saranno gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone che porterà fino alla finale di Praga. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio.

Quando si svolgerà il sorteggio e dove vederlo su Sky Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League 2022/23 si svolgerà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 14. La cerimonia si terrà in Svizzera, a Nyon, nel quartier generale dell'Uefa. Sarà possibile seguire il sorteggio dei quarti di finale di Conference League in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it.

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Conference League Gent

Lech Poznan

FIORENTINA

Basilea

AZ Alkmaar

Nizza

Anderlecht

West Ham



Come funziona il sorteggio Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League è libero. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e non ci sono limitazioni geografiche: anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro e sarà dunque possibile la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Le sfide saranno numerate da 1 a 4 per effettuare successivamente il sorteggio delle semifinali. Verrà quindi determinato il tabellone completo della Conference League 2022/23 e verrà anche sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma alla Eden Arena di Praga.

Quando si giocheranno i quarti di finale? Andata: giovedì 13 aprile 2023

2023 Ritorno: giovedì 20 aprile 2023