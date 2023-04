Dove vedere Lech Poznan-Fiorentina in tv

Gara d’andata dei quarti di finale, la Fiorentina ospite a Poznan dei polacchi del Lech. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Studi pre e post partita Leo Di Bello con Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi

I numeri di Lech Poznan-Fiorentina

Sarà il terzo incontro tra le due squadre in competizioni europee: una trasferta vinta a testa nella fase a gironi dell’Europa League 2015/16. Il Lech Poznan ha vinto solo una delle sei sfide contro squadre italiane in competizioni europee, tra le quali una in casa della Fiorentina nell’ottobre 2015. Il Lech Poznan gioca i quarti di finale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime otto partite in Conference League.