Italiano: "Due finali, un cammino fantastico"

L’allenatore della Fiorentina è raggiante dopo il 3-1 ai supplementari che ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi per la finale di Conference League in programma il prossimo 7 giugno a Praga. "Abbiamo dato l’anima in tutte le partite, c’era il desiderio di arrivare in alto". Poi sulla doppia chance di vincere anche la Coppa Italia: "Vogliamo mettere in difficoltà il West Ham e l’Inter che sulla carta sono più forti di noi" BASILEA-FIORENTINA 1-3: GOL E HIGHLGHTS Condividi

"Non era facile riuscire a venire qui e fare tre gol, ma avevamo questa grandissima voglia di andare in finale". Queste le prime parole di Vincenzo Italiano al termine di Basilea-Fiorentina, match vinto per 3-1 dalla Viola che ribalta così il 2-1 subìto al Franchi e si qualifica per la finale di Conference League.

"Abbiamo dato l’anima" Sulla prestazione dei suoi: "Quest’anno abbiamo dato l’anima in tutte le partite di questa competizione. Veniamo premiati e adesso abbiamo una doppia finale perché c’è anche quella in Coppa Italia". Sul suo secondo anno in viola: "Sono felice del percorso, quando inizi un progetto nuovo come quello dello scorso anno poi si aggiungono giocatori nuovi il premio è questo: il desiderio di arrivare in alto". Poi aggiunge: "Se avessi dovuto scegliere tra finale di Coppa Italia e quella di Conference avrei detto la finale di Praga in Conference, ma le abbiamo centrate entrambe".

"Proveremo a vincere le due finali" Infine sulle italiane in Europa: "Il calcio italiano con queste tre finali (Inter in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference, ndr) dà una grandissima dimostrazione che stiamo tornando a livelli importanti: sono tre finali meritate e daremo l’anima per raggiungere l’obiettivo”. Infine conclude: "Adesso dobbiamo cercare di prepararci per queste due finali perché vogliamo mettere in difficoltà le due avversarie (Inter e West Ham, ndr) che, sulla carta, sono più forti di noi".

Gonzalez, Biraghi e Bonaventura: "Siamo felici" Al termine del match, felictà anche per i calciatori: "Abbiamo meritato, adesso in finale: sarà una bella partita. Non abbiamo mollato mai e abbiamo dato tutto fino all’ultima palla dimostrando di essere una squadra forte e unita. Un abbraccio grande anche al tifoso che si è sentito male", ha detto l'autore della doppietta Gonzalez. Gli fa eco capitan Biraghi: "Grande battaglia tra andata e ritorno, poi nello spogliatoio abbiamo festeggiato. Adesso però arriva il bello e vogliamo portare a casa qualcosa". Infine Jack Bonaventura: "Stasera siamo davvero felici, tutti si meritano una gioia così ed è bello vedere la felicità negli occhi degli altri. Adesso due finali difficili ma godiamoci la serata".