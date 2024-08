Contatto diretto tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez. Manca ancora l'accordo tra le due società, ma i bianconeri hanno aggiunto qualche bonus e arrivati a toccare i 30 milioni di euro di parte fissa: i Viola insistono per una valutazione dell'argentino (che è sceso in campo per l'allenamento della squadra di Palladino in vista della sfida contro la Puskas Akademia) di circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore per arrivare a un'intesa.

