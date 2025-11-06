Dove vedere Mainz-Fiorentina in tv

Alle ore 18.45 terzo appuntamento in Conference League per la Fiorentina, impegnata in trasferta contro il Mainz, partita da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Federico Botti. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa e Conference League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.