Mainz-Fiorentina, dove vedere la gara di Conference League in tv e streamingguida tv
Oggi alle 18.45 in campo anche la Fiorentina in Conference League: i viola affrontano in trasferta il Mainz, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Dove vedere Mainz-Fiorentina in tv
Alle ore 18.45 terzo appuntamento in Conference League per la Fiorentina, impegnata in trasferta contro il Mainz, partita da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Federico Botti. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa e Conference League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.
I numeri di Mainz e Fiorentina
Mainz e Fiorentina si affrontano per la prima volta a livello europeo. La Fiorentina ha vinto la sua ultima trasferta contro una squadra tedesca in una competizione europea (1-0 contro il Borussia Mönchengladbach in Europa League nel 2017), dopo non aver registrato alcun successo nelle prime sette gare fuori casa contro queste formazioni (1N, 6P). Il Mainz ha vinto entrambe le partite in questa stagione di Conference League, tanti quanti successi nelle sue prime otto gare nelle principali competizioni europee (2V, 4N, 2P). Il Mainz ha perso solo una delle 10 partite casalinghe in competizioni europee, incluse qualificazioni (6V, 3N): 0-2 contro il Siviglia il 29 settembre 2005 nel primo turno di Coppa UEFA. La Fiorentina ha perso solo due delle 20 partite della fase a gironi/campionato della Conference League (13V, 5N), segnando almeno un gol in 19 di queste 20 (2.6 reti in media a match). Dopo il successo fuori casa per 3-0 contro il Rapid Vienna lo scorso 23 ottobre, la Fiorentina potrebbe vincere almeno due trasferte di fila solo per la seconda volta in Conference League, dopo la serie di sei successi esterni consecutivi tra ottobre 2022 e maggio 2023. Il Mainz ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite nelle principali competizioni europee, comprese le due vittorie per 1-0 in questa edizione della Conference League. La Fiorentina non ha subito gol in entrambe le prime due partite di questa edizione della Conference League, i viola potrebbero registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nel torneo; l'ultima volta che ci sono riusciti nelle principali competizioni europee risale al settembre-ottobre 2014 in Europa League.