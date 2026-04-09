Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Crystal Palace-Fiorentina per l'andata dei quarti di finale di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle ore 21 su Sky Sport Max e Sky Sport 251.

I numeri di Crystal Palace-Fiorentina

Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Crystal Palace e Fiorentina in una competizione europea, così come sarà la prima volta che gli Eagles affronteranno una squadra italiana in Europa. Dopo avere perso solo due dei primi 11 incontri europei contro squadre inglesi (6V, 3N), la Fiorentina ha poi rimediato una sconfitta in ciascuna delle ultime due partite (0-3 contro il Tottenham nei sedicesimi di finale della Europa League 2015/16 e 1-2 contro il West Ham United nella finale di Conference League 2022/23). Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime sei partite di Conference League (3V, 3N), tenendo inoltre la porta inviolata in ciascuna delle ultime due sfide casalinghe nella competizione: 2-0 contro lo Zrinjski Mostar e 0-0 contro l'AEK Larnaca. Dopo il doppio successo contro il Raków Czestochowa, la Fiorentina potrebbe ottenere tre successi di fila in Conference League (qualificazioni escluse) per la prima volta da ottobre-novembre 2023, nella fase a gironi, mentre potrebbe succedere nella sola fase ad eliminazione diretta della competizione per la prima volta dalle prime cinque partite di questo tipo disputate nel torneo (tra febbraio e aprile 2023). La Fiorentina ha superato 11 dei 12 doppi confronti a eliminazione diretta in Conference League: fa eccezione l'eliminazione in semifinale contro il Real Betis nell'edizione 2024/25. La Fiorentina potrebbe qualificarsi alle semifinali di Conference League per la quarta stagione consecutiva; nessun'altra squadra ha raggiunto questa fase del torneo più di una volta nella storia della competizione.