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Probabili formazioni di Fiorentina-Crystal Palace

Conference League

Nel ritorno dei quarti di Conference la Fiorentina ospita il Crystal Palace (3-0 per le Eagles all'andata). Vanoli dovrebbe affidarsi al tridente Solomon-Piccoli-Gudmundsson, con Comuzzo da terzino. Ballottaggio in attacco per gli inglesi. Di seguito le probabili formazioni della partita, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

VANOLI: "PROVIAMOCI"

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
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Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala sinistra
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Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
Ala destra
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante centrale
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Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Ala sinistra

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

  • Un po' di cambi per l'allenatore viola che non avrà lo squalificato Dodô: al suo posto si ripiega su Comuzzo;
  • al centro dell'attacco ci sarà Piccoli, con Solomon e Gudmunsson ai lati;
  • in cabina di regia torna Fagioli
Crystal Palace
Dean Henderson
Dean Henderson
Portiere
Crystal Palace
Chris Richards
Chris Richards
Difensore centrale di destra
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Crystal Palace
Maxence Lacroix
Maxence Lacroix
Difensore centrale
Crystal Palace
Jaydee Canvot
Jaydee Canvot
Difensore centrale di sinistra
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Crystal Palace
Daniel Muñoz
Daniel Muñoz
Esterno destro
Crystal Palace
Adam Wharton
Adam Wharton
Centrocampista centrale
Crystal Palace
Daichi Kamada
Daichi Kamada
Centrocampista centrale
Crystal Palace
Tyrick Mitchell
Tyrick Mitchell
Esterno sinistro
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Crystal Palace
Ismaïla Sarr
Ismaïla Sarr
trequartista
Crystal Palace
Yeremy Pino
Yeremy Pino
Trequartista
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Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta
Jean-Philippe Mateta
Attaccante

Le scelte di Glasner

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1) la probabile formazione: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta. All. Glasner

  • L'allenatore del Palace confermerà la difesa a 3, composta da Richards, Lacroix Canvot;
  • un ballottaggio in attacco tra Mateta e Larsen, con il francese favorito;
  • nei due trequartisti alle sue spalle spazio a Sarr e Yeremi Pino

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