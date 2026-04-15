Nel ritorno dei quarti di Conference la Fiorentina ospita il Crystal Palace (3-0 per le Eagles all'andata). Vanoli dovrebbe affidarsi al tridente Solomon-Piccoli-Gudmundsson, con Comuzzo da terzino. Ballottaggio in attacco per gli inglesi. Di seguito le probabili formazioni della partita, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli
- Un po' di cambi per l'allenatore viola che non avrà lo squalificato Dodô: al suo posto si ripiega su Comuzzo;
- al centro dell'attacco ci sarà Piccoli, con Solomon e Gudmunsson ai lati;
- in cabina di regia torna Fagioli
Le scelte di Glasner
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1) la probabile formazione: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta. All. Glasner
- L'allenatore del Palace confermerà la difesa a 3, composta da Richards, Lacroix e Canvot;
- un ballottaggio in attacco tra Mateta e Larsen, con il francese favorito;
- nei due trequartisti alle sue spalle spazio a Sarr e Yeremi Pino