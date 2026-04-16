Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in tv

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Fiorentina-Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi e Marina Presello, Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle ore 21 su Sky Sport Max e Sky Sport 251.