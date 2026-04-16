Fiorentina-Crystal Palace, dove vedere i quarti di Conference League in tv e streamingguida tv
Ritorno dei quarti di finale di Conference League con la Fiorentina impegnata oggi in casa contro il Crystal Palace alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace in tv
Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Fiorentina-Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi e Marina Presello, Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle ore 21 su Sky Sport Max e Sky Sport 251.
I numeri di Fiorentina e Crystal Palace
La Fiorentina ha perso ciascuno degli ultimi tre incontri con avversarie inglesi nelle maggiori competizioni europee, una sconfitta in più di quelle subite negli 11 precedenti (6V 3N). Il 3-0 del Crystal Palace contro la Fiorentina nella gara d'andata è stata la loro vittoria più ampia a pari merito nelle maggiori competizioni europee (3-0 anche contro lo Shelbourne nel dicembre 2025); dall'altra parte è stata anche la sconfitta più pesante a pari merito della Fiorentina in Conference League (0-3 anche contro l'Istanbul Basaksehir nel settembre 2022). La Fiorentina è stata eliminata in tutte le precedenti cinque occasioni in cui ha perso una gara d'andata con 3 o più gol di scarto nelle maggiori competizioni europee; l'unica squadra nella storia della UEFA Conference League a qualificarsi dopo una tale sconfitta è stata l'Olympiakos contro il Maccabi Tel Aviv negli ottavi di finale della stagione 2023-24 (sconfitta per 1-4 e vittoria per 6-1). La Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra italiana a ribaltare uno scarto di 3 o più gol subito in un match di andata in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dalla Roma contro il Barcelona nei quarti di finale della Champions League 2017/18: sconfitta esterna 1-4 all'andata e vittoria casalinga 3-0 al ritorno. In particolare, una formazione italiana non ci è mai riuscita contro un'avversaria inglese. Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime sette partite di Conference League (4V 3N) dalla sconfitta per 1-2 contro lo Strasburgo a novembre. La Fiorentina ha perso cinque delle 11 partite in questa Conference League (6V), il numero più alto di sconfitte per la Viola in una singola campagna nelle maggiori competizioni europee.