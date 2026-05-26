Crystal Palace-Rayo Vallecano, le probabili formazioni della finale di Conference LeagueConference League
Crystal Palace e Rayo Vallecano pronte ad affidarsi ai rispettivi bomber per provare a conquistare la coppa nella finale di Conference League (mercoledì 27 maggio alle 21, in diretta su Sky e in streaming su NOW): sarà Mateta contro Alemao. Glasner con il dubbio Pino/Guessand sulla trequarti, Perez deve scegliere tra Garcia e "Pacha" Espino
IL TABELLONE DELLA CONFERENCE: COME SI E' ARRIVATI ALLA FINALE
Probabili Formazioni
La probabile formazione
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner
- Rientrano dal 1' diversi titolari che nell'ultima contro l'Arsenal hanno riposato, a partire da Mateta in attacco. Alle sue spalle Sarr e uno tra Pino e Guessand, in ballottaggio
- In difesa Lacroix riprende il suo posto al centro
- Sulle fasce i "soliti" Munoz e Mitchell
- Probabile maglia da titolare per Richards e Wharton anche se Glasner ha detto che deciderà solo nella giornata di mercoledì, dopo aver parlato con i giocatori stessi
La probabile formazione
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. All. Perez
- Il ballottaggio principale sulla trequarti, dove si giocano una maglia Garcia e Pacha Espino
- Linea di difesa con Ratiu, Lejeune, Ciss e Chavarria; mediana con Unai Lopez e Valentin
- Davanti ovviamente Alemao