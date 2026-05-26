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Crystal Palace-Rayo Vallecano, le probabili formazioni della finale di Conference League

Conference League

Crystal Palace e Rayo Vallecano pronte ad affidarsi ai rispettivi bomber per provare a conquistare la coppa nella finale di Conference League (mercoledì 27 maggio alle 21, in diretta su Sky e in streaming su NOW): sarà Mateta contro Alemao. Glasner con il dubbio Pino/Guessand sulla trequarti, Perez deve scegliere tra Garcia e "Pacha" Espino

IL TABELLONE DELLA CONFERENCE: COME SI E' ARRIVATI ALLA FINALE

Probabili Formazioni

Crystal Palace
Dean Henderson
Dean Henderson
Portiere
Crystal Palace
Chris Richards
Chris Richards
Difensore centrale di destra
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Crystal Palace
Maxence Lacroix
Maxence Lacroix
Difensore centrale
Crystal Palace
Jaydee Canvot
Jaydee Canvot
Difensore centrale di sinistra
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Crystal Palace
Aihen Muñoz
Aihen Muñoz
Esterno destro
Crystal Palace
Adam Wharton
Adam Wharton
centrocampista centrale
Crystal Palace
Daichi Kamada
Daichi Kamada
centrocampista centrale
Crystal Palace
Tyrick Mitchell
Tyrick Mitchell
Esterno sinistro
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Crystal Palace
Ismaïla Sarr
Ismaïla Sarr
Trequartista di destra
Crystal Palace
Yeremy Pino
Yeremy Pino
Trequartista di sinistra
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Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta
Jean-Philippe Mateta
Centravanti

La probabile formazione

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner

  • Rientrano dal 1' diversi titolari che nell'ultima contro l'Arsenal hanno riposato, a partire da Mateta in attacco. Alle sue spalle Sarr e uno tra Pino e Guessand, in ballottaggio
  • In difesa Lacroix riprende il suo posto al centro
  • Sulle fasce i "soliti" Munoz e Mitchell
  • Probabile maglia da titolare per Richards e Wharton anche se Glasner ha detto che deciderà solo nella giornata di mercoledì, dopo aver parlato con i giocatori stessi
Rayo Vallecano
Augusto Batalla
Augusto Batalla
Portiere
Rayo Vallecano
Andrei Ratiu
Andrei Ratiu
terzino destro
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Rayo Vallecano
Florian Lejeune
Florian Lejeune
Difensore centrale
Rayo Vallecano
Pathé Ciss
Pathé Ciss
Difensore centrale
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Rayo Vallecano
Pep Chavarría
Pep Chavarría
terzino sinistro
Rayo Vallecano
Unai López
Unai López
centrocampista centrale
Rayo Vallecano
Óscar Valentín
Óscar Valentín
centrocampista centrale
Rayo Vallecano
Jorge de Frutos
Jorge de Frutos
Trequartista di destra
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Rayo Vallecano
Isi Palazón
Isi Palazón
Trequartista centrale
Rayo Vallecano
Álvaro García
Álvaro García
Trequartista di sinistra
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Rayo Vallecano
Alemão
Alemão
Centravanti

La probabile formazione

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Unai Lopez, O. Valentin; De Frutos, Palazon, A. Garcia; Alemao. All. Perez

  • Il ballottaggio principale sulla trequarti, dove si giocano una maglia Garcia e Pacha Espino
  • Linea di difesa con Ratiu, Lejeune, Ciss e Chavarria; mediana con Unai Lopez e Valentin
  • Davanti ovviamente Alemao

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