Crystal Palace e Rayo Vallecano pronte ad affidarsi ai rispettivi bomber per provare a conquistare la coppa nella finale di Conference League (mercoledì 27 maggio alle 21, in diretta su Sky e in streaming su NOW): sarà Mateta contro Alemao. Glasner con il dubbio Pino/Guessand sulla trequarti, Perez deve scegliere tra Garcia e "Pacha" Espino

IL TABELLONE DELLA CONFERENCE: COME SI E' ARRIVATI ALLA FINALE