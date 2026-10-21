Conference League, il calendario e gli orari delle partite della seconda giornataguida tv
Giovedì 22 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW la Conference League con la seconda giornata di "League Phase". Alle 21.00 Ajax-Atalanta. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 ottobre in scena il secondo turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Alle 21.00 appuntamento con l’Atalanta in Conference League, impegnata alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18.00 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20.00 e alle 23.00 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, seconda giornata di "League Phase" su Sky e NOW
Giovedì 22 ottobre
- ore 16.30: KAIRAT ALMATY-PANATHINAIKOS su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Giovanni Cristiano
- ore 18.45: JABLONEC-BRIGHTON su Sky Sport 256. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
SABURTALO TBLISI-MJÄLLBY AIF
NORDSJÆLLAND-CSKA SOFIA
STELLA ROSSA-COPENHAGEN
KAUNO ŽALGIRIS-BRANN
GETAFE-LUGANO
INTER ESCALDES-U CRAIOVA
PAFOS-RIGA
TRABZONSPOR-HEARTS
- ore 21.00: AJAX-ATALANTA su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Fernando Orsi, inviati Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
AARHUS-EGNATIA
MONACO-FRIBURGO
MIDTJYLLAND-STVV
THUN-HAJSUK SPALATO
BORAC-KUPS KUOPIO
LINCOLN-TWENTE
BRAGA-GENT
Gli studi di Sky Sport
- Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini
- Dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta