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Conference League, il calendario e gli orari delle partite della seconda giornata

guida tv

Giovedì 22 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW la Conference League con la seconda giornata di "League Phase". Alle 21.00 Ajax-Atalanta. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E ULTIME NOTIZIE

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 ottobre in scena il secondo turno di Conference League, con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Alle 21.00 appuntamento con l’Atalanta in Conference League, impegnata alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. 

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18.00 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini; alle 20.00 e alle 23.00 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, seconda giornata di "League Phase" su Sky e NOW

Giovedì 22 ottobre

  • ore 16.30: KAIRAT ALMATY-PANATHINAIKOS su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Giovanni Cristiano
  • ore 18.45: JABLONEC-BRIGHTON su Sky Sport 256. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 251

SABURTALO TBLISI-MJÄLLBY AIF

NORDSJÆLLAND-CSKA SOFIA

STELLA ROSSA-COPENHAGEN

KAUNO ŽALGIRIS-BRANN

GETAFE-LUGANO

INTER ESCALDES-U CRAIOVA

PAFOS-RIGA

TRABZONSPOR-HEARTS

  • ore 21.00: AJAX-ATALANTA su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Fernando Orsi, inviati Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251

AARHUS-EGNATIA

MONACO-FRIBURGO

MIDTJYLLAND-STVV

THUN-HAJSUK SPALATO

BORAC-KUPS KUOPIO

LINCOLN-TWENTE

BRAGA-GENT

Gli studi di Sky Sport

  • Dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini
  • Dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi
  • Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta 

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