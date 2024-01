Brutte notizie per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso: si ferma una delle rivelazioni della Bundesliga, Victor Boniface. L'attaccante si è infortunato nel ritiro della Nigeria, impegnata in Coppa d'Africa, procurandosi una seria lesione agli adduttori e per questo motivo verrà operato e starà fuori fino ad aprile. Si ferma anche un attaccante impegnato con la Guinea e uomo mercato: problema muscolare per Guirassy dello Stoccarda, da valutare nelle prossime ore

La Coppa d'Africa perde uno dei suoi protagonisti più attesi e il Bayer Leverkusen dovrà fare a meno di uno dei suoi fattori nella lotta per la Bundesliga. Victor Boniface si è fermato durante l'allenamento con la Nigeria e la diagnosi è pesante: lesione degli adduttori con interessamento del tendine. Per l'attaccante sarà necessario un intervento chirurgico e, come conferma il Bayer, dovrà stare fuori 4 mesi, fino ad aprile. Un brutto colpo per Xabi Alonso, capolista e in lotta con il Bayern Monaco per il titolo. Arrivato in estate dall'Union Saint Gilloise, Boniface non ha deluso le attese: 16 gol in 23 partite in tutte le competizioni e miglior rookie della Bundesliga per 5 mesi. Un'assenza che sarà pesante per il Bayer.