Uno-due, la Juve batte il Bologna e passa ai quarti di Coppa Italia. Prima Bernardeschi, poi Kean: "Sono soddisfatto per ciò che hanno fatto i ragazzi, e anche per il passaggio del turno". Ora testa alla Supercoppa contro il Milan, così Allegri nel post gara.

"Vogliamo vincere la Supercoppa"

Allegri commenta la sfida contro i rossoneri: "In quei posti abbiamo già perso due volte ai rigori (contro Napoli e Milan, entrambe a Doha in Qatar ndr). Sarà una gara secca, vogliamo vincere e siamo pronti. Oggi era importante dopo la sosta. Un commento anche su Spinazzola, tornato in campo dopo l'infortunio: "Ha fatto un'ottima partita".

"Kean segna, sarà fondamentale"

"Kean ha bisogno di crescere, ma segna. Bernardeschi? Durante gli allenamenti Federico aveva ripreso la condizione mentale. Con Mandzukic fuori lui e Douglas Costa saranno fondamentali". In panchina due pezzi da novanta: "Cristiano Ronaldo e Dybala stanno bene". Occhio agli assenti: "Mandzukic è un’assenza, come quelle di Benatia e Barzagli, ma abbiamo i giocatori per giocare la partita. Vediamo come starà Cancelo".

Bernardeschi: "Ora vogliamo la Supercoppa!"

Gol e vittoria, Bernardeschi apre i giochi con il Bologna e lancia la Juve ai quarti di Coppa Italia: "Sono molto felice - ha detto l'esterno bianconero - soprattutto per aver passato il turno. Non era facile dopo la sosta, dovevamo metterci con la testa e l'abbiamo fatto". Ora testa al Milan e alla finale di Supercoppa Italiana in programma a Gedda, in Arabia Saudita: "Ci teniamo, è una coppa. Vogliamo vincere, sarà una bella partita".