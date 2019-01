Prima partita del 2019. Si attende tanta gente allo stadio?

Me lo auguro, noi consideriamo la Coppa Italia molto importante. Per arrivare in fondo basta poco, nelle partite a eliminazione diretta funziona così. Non vogliamo uscire, è una delle due competizioni nelle quali siamo alla pari con tutti. In campionato siamo un pochino indietro e non dipende solo da noi, mentre in Coppa Italia ed Europa League sì.