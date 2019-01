La probabile formazione del Sassuolo

Dall'altra parte, il Sassuolo non vuole limitarsi soltanto a fare bella figura: "Siamo una delle squadre che sono tornate prima a lavorare proprio perché domani vogliamo fare una partita importante: andiamo per provare a passare il turno, altrimenti non varrebbe la pena neanche di prendere il treno". Parole in conferenza stampa di Roberto De Zerbi, che però dovrà fare i conti con diverse assenze: fuori Marlon (per un lungo periodo), Ferrari, Di Francesco e Adjapong. Dovrebbe esserci spazio dunque per Peluso e Rogerio. In attacco Matri, Djuricic e Babacar in tre per due posti a fianco di Berardi.

Sassuolo (4-3-3) Pegolo; Lirola, Magnani, Rogerio, Peluso; Bourabia, Sensi, Magnanelli; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi