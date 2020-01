Juventus-Udinese, Sarri: "Dybala? Mi sta simpatico, non c'era bisogno di chiarire"

Ronaldo potrebbe riposare?



"La sensazione è che gli attaccanti stiano tutti bene, li possiamo far ruotare solo per dare un turno di riposo a qualcuno. Ronaldo sta bene, ha risolto i problemi fisici che aveva ed è in un momento straordinario. I numeri parlano per lui, non solo quelli a livello realizzativo ma quelli che esprime in partita. È in salute, possiamo lasciare anche lui la scelta: se si sente bene è anche giusto che giochi. Domani mattina voglio anche parlare con lui, oggi c'è stato un allenamento di recupero".