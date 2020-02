Milan-Juventus, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Milan e Juventus si affrontano nella seconda semifinale di Coppa Italia all'indomani di Inter-Napoli. San Siro, impiegato per due sere di fila, potrà "rifiatare" in occasione delle semifinali di ritorno previste il 4 e il 5 marzo a Torino e Napoli. I rossoneri ospitano una Juve reduce dal ko di Verona, un risultato sì sorprendente ma che non può essere paragonato, in termini di batosta morale, alla sconfitta rimediata dalla squadra di Pioli nel derby. Questa sera San Siro sarà sold out ad eccezione del settore ospiti. Sarà la semifinale di Coppa Italia con più pubblico di sempre.

Milan, Conti squalificato. Centrocampo obbligato

La formazione anti-Juve non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella vista nel derby. Il nuovo infortunio occorso a Biglia nell'allenamento della vigilia non ha permesso all'argentino di rientrare tra i convocati: si parla di uno stop di 2-3 settimane. L'impiego di Bennacer diventa quindi una certezza. Così come quello di Calabria nel ruolo di terzino destro, vista la squalifica di Conti.

MILAN (4-4-1-1) probabile formazione: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Juve senza Douglas: Ramsey dietro le punte

L'ennesimo infortunio di Douglas Costa spinge Sarri ad abbandonare l'idea del tridente: questa sera a San Siro è più probabile l'impiego di Ramsey trequartista alle spalle di Dybala e CR7. In porta tocca a Buffon, con le conferme di Bonucci e De Ligt. Due i ballottaggi: De Sciglio-Cuadrado e Rabiot-Bentancur.

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri