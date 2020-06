La bella notizia riguarda Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese, al centro di voci di mercato (piace a United, Liverpool e Psg) nonostante stia attraversando la sua stagione meno felice da quando è in Italia, è pronto a sfidare l'Inter. La semifinale di ritorno di Coppa Italia di sabato sera lo vedrà in campo dal 1' al fianco di Maksimovic (Manolas è ancora out). Per KK sarà interessante anche il confronto con Lukaku, duello molto fisico e inedito, perché Koulibaly in questa stagione non è ancora riuscito ad affrontare l'Inter.

Gattuso studia la formazione e prepara una rifinitura che si effettuerà al San Paolo, una novità. La partita sarà difficile da gestire perché la condizione atletica di parecchi giocatori, soprattutto a centrocampo, non dà garanzie a Gattuso, che sceglierà chi sta meglio, più che i migliori. I problemini riguardano Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas e Allan. Demme c'è. Politano è favorito su Callejon, che però potrebbe essere riadattato come jolly se l'emergenza a centrocampo si rivelasse reale anche nella giornata di sabato. Nemmeno Mertens sta benissimo: nel caso è pronto Milik, in un tridente completato da Politano e Insigne.