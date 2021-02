Ad appena due settimane dalla sconfitta in campionato, la Juve torna martedì a San Siro per affrontare l'Inter nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Pirlo: "Il ko ci ha insegnato tanto, conosciamo Conte e ci siamo preparati. Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. Dovremo giocare una partita attenta. Buffon partirà titolare, Ramsey è out per un lieve risentimento"

Archiviato il successo sulla Sampdoria, la Juventus si rimette subito in gioco con la semifinale di andata di Coppa Italia. Martedì, a San Siro, primo round contro l'Inter, ad appena due settimane dal ko in campionato firmato da Vidal e Barella. Da allora i bianconeri sono reduci da quattro successi consecutivi e dal primo trofeo stagionale, con la Supercoppa vinta a Reggio Emilia contro il Napoli. Andrea Pirlo vuole proseguire la striscia positiva anche a San Siro: "Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza - ha detto il mister bianconero a 'Juventus TV' -. Sarà il primo round, perché è una partita che si gioca sui 180 minuti, quindi sarà importante gestirla bene, perché non sarà decisiva. La gara contro l'Inter in campionato ha insegnato tanto, in primis che quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi, ma da lì siamo ripartiti con grandi prestazioni".