L'allenatore nerazzurro è tornato sulla situazione societaria, con la proprietà alla ricerca di nuovi investitori: "Inutile nascondere che è una situazione particolare. Anche perché siamo partiti con un progetto che ad Agosto si è fermato". E sulla gara di Coppa Italia persa contro la Juventus: "Abbiamo fatto tutto da soli, meritavamo molto di più" INTER-JUVENTUS 1-2, LA CRONACA DEL MATCH

E' un Antonio Conte decisamente amareggiato, quello che si presenta nel post partita di Inter-Juventus. La sua squadra perde in casa 2-1 il primo round della semifinale di Coppa Italia, al termine di una gara nella quale, a detta dell'allenatore nerazzurro, l'Inter meritava molto di più. Prima di analizzare la partita, Conte ha voluto però fare il punto sulla situazione societaria del club, con la proprietà alla ricerca di nuovi investitori da inserire all'interno del pacchetto azionario: "E' inevitabile che la situazione societaria sia particolare, è inutile nasconderlo. Siamo partiti con un progetto che ad Agosto si è fermato". E a proposito di società, Conte non ha voluto commentare gli impegni ravvicinati della sua squadra, che sarà già di scena venerdì sera in campionato contro la Fiorentina: "Non è mia competenza commentare, se ci dicono di giocare giochiamo. Eventualmente il club può essere contento o meno, io sono l'allenatore e preparo la partita punto e basta".

"Abbiamo fatto tutto noi, meritavamo molto di più" L'allenatore nerazzurro ha proseguito con l'analisi del match, nel quale a suo modo di vedere l'Inter meritava molto di più dal risultato: "Se analizzo la partita, vedo che nel primo tempo abbiamo fatto due regali. La Juventus non ci ha messo molto del suo per farci gol e abbiamo fatto tutto noi con due grosse ingenuità. Per il resto la squadra ha fatto un'ottima prestazione, creando per l'ennesima volta tantissime occasioni. Dobbiamo essere più cinici, altrimenti poi si parla di un risultato negativo. Ma per me c'è stata un'ottima prestazione, abbiamo messo alle corde la Juventus e siamo dispiaciuti perchè meritavamo molto di più dal risultato finale. Al ritorno dovremo vincere con due gol di scarto, non sarà certo una passeggiata anche perchè affronteremo un avversario forte come la Juventus. Rigore per loro? Non l'ho rivisto, l'importante è che l'abbia rivisto chi di dovere. Mi auguro che vengano sempre prese le decisioni più giuste, che siano a favore o contro. Adesso pensiamo al campionato e poi prepareremo il ritorno di Coppa Italia".