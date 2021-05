Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

Pochi dubbi per Gasperini che a Reggio Emilia dovrà fare a meno solo di Kovalenko , assente per infortunio. L'allenatore nerazzurro conferma il 3-4-1-2 con un solo cambio rispetto alla squadra vista contro il Genoa. Sulla trequarti, infatti, ci sarà Matteo Pessina : il centrocampista classe '97, che ha già segnato due gol in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro il Napoli, agirà alle spalle della coppia composta da Malinovskyi e Zapata . Solo panchina, invece, per Muriel e Ilicic. Per il resto formazione tipo, con il tridente difensivo composto da Toloi, Romero e Djimsiti e la linea di centrocampo guidata da De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens ai fianchi.

La probabile formazione della Juventus

Pirlo cambia quattro giocatori rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Inter. La prima novità è in porta dove ci sarà Buffon, portiere titolare in Coppa Italia e a caccia di un record. In caso di vittoria, infatti, diventerebbe il giocatore con più successi nel torneo insieme a Roberto Mancini con sei titoli. In difesa non ci sarà lo squalificato Alex Sandro: Pirlo, quindi, sposta Danilo a sinistra con Cuadrado arretrato sulla linea difensiva. Out anche Bonucci, come ha annunciato lo stesso allenatore in conferenza stampa per una distorsione al ginocchio. A centrocampo torna McKennie sulla corsia di destra, mentre in attacco ci sarà Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2), la probabile formazione: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo