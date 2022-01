L'allanatore rossonero alla vigilia degli ottavi di finale contro il Genoa dell'ex Sheva: "Peccato per Ibra, non ci sarà. Metteremo in campo la formazione migliore contro un avversario da non sittovalutare". Maignan tra i pali e Giroud la punta nel 4-2-3-1 milanista

"Ibrahimovic non ci sarà, è un peccato perchè ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco domani": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli a alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa a San Siro. "Domani metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà Maignan. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani". Pioli non guarda troppo avanti, vuole vincere contro il Genoa che "sta attraversando un momento particolare" ma non per questo deve essere sottovalutato. "Il primo obiettivo - spiega il tecnico rossonero - è vincere".