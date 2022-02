Il mercato sembra aver cambiato il volto della Juventus. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha detto a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo: "Le nostre ambizioni saranno sempre le stesse, la proprietà ci ha dato delle direzioni ben precise. In questo punto della stagione siamo quasi dove volevamo essere, in Coppa Italia e Champions League, mentre in campionato abbiamo un grosso ritardo". Contro il Sassuolo gioca ancora Vlahovic ma non c'è dal primo minuto il tridente con Dybala e Morata, con quest'ultimo partito dalla panchina. Alla domanda se questo tridente sarà confermato anche il prossimo anno, Nedved ha risposto così, senza sbilanciarsi: "Vediamo... Ci sono scadenze di contratto. Il tridente comunque ci è piaciuto molto: se dovessero mantenere questa forza in tutte le partite sarà difficile togliere a loro la maglia da titolare. Ma Allegri sono convinto che abbia in mente cambiamenti".