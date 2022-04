11/12 ©Ansa

"DIFENDO SEMPRE QUESTA MAGLIA"



"Sono contento perché giochiamo un'altra finale. Siamo felici, lavoriamo per questo, per portare l'Inter in alto. Lo abbiamo dimostrato un'altra volta". Così al termine del derby ha commentato Lautaro che, una volta di più, ha ribadito il suo attaccamento al mondo nerazzurro: "Io difendo sempre questa maglia e cerco di dimostrarlo in campo. Ora mancano sei gare dure e dobbiamo pensare a partita dopo partita. Sappiamo che abbiamo perso punti importanti però mancano sei incontri, dobbiamo affrontarli tutti come stasera"

LE PAROLE DI LAUTARO