Difesa a tre, tanto turnover e Charles De Ketelaere in attacco: queste le probabili scelte di Pioli per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino a San Siro. L'allenatore rossonero dovrebbe proporre Gabbia nel pacchetto arretrato, mentre a centrocampo spazio a Pobega e Vranckx ai lati di Tonali. Davanti il belga con Diaz. Pochi cambi invece per Juric che punta su Vlasic, Miranchuk e Sanabria in attacco