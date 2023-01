L'esterno bianconero non vede l'ora di recuperare il tempo perduto: "Ora devo salire di condizione, non sono ancora al meglio. Ho bisogno ancora di riprendere l'abitudine a giocare ogni tre giorni". Sugli obiettivi della squadra: "Dobbiamo alzare l'asticella come gioco e risultati, con la nuova proprietà riporteremo la Juve dove merita di stare"

Federico Chiesa è tornato. Di nuovo in gol dopo oltre un anno, ha spezzato l'equilibrio di una partita complessa per la Juve e regalato i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Dopo un periodo difficile, l'episodio giusto per svoltare: "Il 2022 è stato un anno molto brutto per me. Ora sto pensando ad allenarmi e a tornare veramente in forma. Devo giocare, mettere minuti sulle gambe e tornare a giocare ogni 3 giorni, cosa che non facevo da un anno. Oggi sono penalizzato ma ci sto provando, ci sto mettendo tutta la mia forza. Voglio dare una mano ai miei compagni visto che non gliel'ho data per tutto l'anno scorso".