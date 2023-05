5/6 quirinale.it

"IL MIO RUOLO SEMMAI MI IMPORREBBE DI TIFARE PER GLI ARBITRI"



Parlando di lealtà e correttezza il presidente Sergio Mattarella ha dichiarato: "Attenderò con piena imparzialità il risultato non solo perchè questo è il mio ruolo che mi impone semmai di tifare per gli arbitri e non per le squadre ma anche per quello che ho detto". Infine, ha aggiunto: "Le simulazioni, se mi è concessa una battuta, sono come un virus che assomiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto negli ultimi Mondiali di calcio in Qatar".