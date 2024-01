Grandi cambiamenti per Allegri in Coppa Italia, dove negli ottavi di finale contro la Salernitana troveranno spazio giocatori poco impegnati in campionato. Tra i pali giocherà Perin, in difesa Rugani sostituisce Bremer. Centrocampo molto diverso rispetto alla vittoria contro la Roma: gli esterni saranno Cambiaso e Iling junior, al centro ci sarà Locatelli. In attacco Milik e Chiesa. Inzaghi si affida a Botheim e Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi

