Le due rivelazioni del girone d'andata di serie A, Fiorentina e Bologna, si affrontano per il primo quarto di finale di Coppa Italia che mette in palio un posto fra le prime quattro della manifestazione. Tanti titolari in campo nonostante gli impegni ravvicinati di serie A. Nella Fiorentina tornano Christensen in porta e Beltran in attacco. Nel Bologna in campo Zirkzee che sarà squalificato contro il Cagliari in campionato

