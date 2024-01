Senza discussioni. Maurizio Sarri liquida in poche parole le polemiche post derby sul rigore decisivo assegnato alla Lazio e trasformato da Zaccagni. Mourinho ha definito il fallo di Huijsen su Castellanos un "rigore da calcio moderno". Di diverso avviso l'allenatore della Lazio: " Per le immagini che ho visto io si tratta di un rigore netto. Tanto è vero che Orsato è rimasto al Var appena 7/8 secondi, si è subito reso conto di cosa non aveva fischiato".

"La vittoria non è legittima, ma stretta. Dovevamo segnare almeno il secondo gol"

Sarri analizza anche la prestazione della sua squadra: "Nel primo tempo abbiamo fatto poco, ma comunque qualcosa in più di loro. Siamo entrati in campo contratti nei primi minuti". Nella ripresa la musica è cambiata: "Dopo il gol è stato un peccato non segnarne almeno un altro o due. Non abbiamo concesso nulla se non qualche mischia nei minuti di recupero, quando siamo rimasti in inferiorità numerica". Il mister biancoceleste non ha dubbi: "La vittoria non è legittima, ma addirittura stretta".