Le probabili formazioni di Milan-Roma

Per il quarto di finale di Coppa Italia a San Siro, Conceicao punta su Tomori-Pavlovic dietro, con Walker e Theo sulle fasce. Rientra Fofana, in avanti c'è Abraham in attesa di Gimenez. Ranieri invece torna a schierare i "titolari" rimasti inizialmente in panchina contro il Napoli: dal 1' Dybala (affiancato sulla trequarti da Pellegrini), Dovbyk e Paredes. Conferma per Rensch, schierato nei tre di difesa. Convocati anche tutti i nuovi acquisti

