Nella serata in cui il Milan scopre Gimenez e Joao Felix, i rossoneri "riscoprono" anche la vena realizzativa di Abraham, il migliore in campo. Bene anche il muro difensivo con Tomori e Pavlovic. Nella Roma delude Dybala, troppi errori per Hummels. Si salva Angelino, Dovbyk entra bene ma non basta

MILAN-ROMA 3-1 - JOAO FELIX, DEBUTTO CON GOL - IL TABELLONE