In campionato sono stati decisivi per la rimonta del Milan l'ingresso di Gimenez (era partito Jovic titolare in attacco) e il cambio di modulo, con Conceiçao che a fine gara ha ammesso: "Il 4-4-2 ha dato buone risposte". A sei giorni di distanza, contro la stessa avversaria, come si approccerà? Gimenez sarà titolare?