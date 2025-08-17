Milan-Bari, le pagelle della partita di Coppa Italia: Pulisic il migliore in campo
Finisce 2-0 a San Siro il trentaduesimo di Coppa Italia tra Milan e Bari. Gol di Leao nel primo tempo e di Pulisic (migliore in campo) nel secondo. Buona prestazione a centrocampo di Loftus-Cheek. Tra gli ospite bene il portiere Cerofolini. Tutti i voti del match a cura di Peppe Di Stefano
- MAIGNAN voto 6,5
- TOMORI voto 6
- GABBIA voto 6
- PAVLOVIC voto 6,5
- SAELEMAEKERS voto 6,5
- FOFANA voto 6,5
- RICCI voto 5,5
- LOFTUS-CHEEK voto 7
- ESTUPINAN voto 6
- PULISIC voto 7,5
- LEAO voto 7
- dal 18' GIMENEZ voto 6
- dal 66' MUSAH voto 6
- dal 66' JASHARI voto 6
- dal 66' MODRIC voto 6,5
- dal 81' OKAFOR s.v.
- BARI: Cerofolini 7; Dickmann 6, Vicari 6,5, Nikolaou 6, Dorval 6; Bellomo 5,5, Braunoder 5,5, Pagano 6; Pereiro 6, Moncini 5,5, Sibilli 6,5. All. Caserta 6. Dalla panchina: Rao 6, Verreth 6, Partipilo 6, Trippaldelli s.v.