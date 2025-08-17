Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Bari, le pagelle della partita di Coppa Italia: Pulisic il migliore in campo

Coppa Italia fotogallery
13 foto

Finisce 2-0 a San Siro il trentaduesimo di Coppa Italia tra Milan e Bari.  Gol di Leao nel primo tempo e di Pulisic (migliore in campo) nel secondo. Buona prestazione a centrocampo di Loftus-Cheek. Tra gli ospite bene il portiere Cerofolini. Tutti i voti del match a cura di Peppe Di Stefano

MILAN-BARI 2-0RISULTATI E TABELLONE

