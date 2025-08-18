È già amore tra il Milan e Modric: il croato, al debutto ufficiale in rossonero, ha fatto impazzire i tifosi con la semplicità delle sue giocate che nascono da una classe purissima. Ovazione nel prepartita per la sua presentazione, applausi scroscianti a ogni pallone toccato una volta entrato in campo. E un numero, con una semplice finta di corpo, che ha fatto definitivamente innamorare i tifosi

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE NEL PRE-PARTITA