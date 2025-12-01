Infortunio Vlahovic, quante e quali partite della Juventus salterà
Disan Vlahovic rischia uno stop dai 3 ai 5 mesi. nella migliore delle ipotesi salterebbe diciassette partite, tra cui entrambe quelle di campionato col Napoli e il ritorno con l'Inter. Non ci sarà nemmeno nelle ultime tre del girone di Champions e pure per l'eventuale playoff per gli ottavi (almeno per l'andata).
- L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra
- I prossimi consulti serviranno per valutare se sarà necessario un intervento chirurgico, la strada che in questo momento sembra la più probabile
- Per recupero completo si va da un minimo di 3 mesi fino a 5 mesi.
- 2 dicembre 2025
- 7 dicembre 2025
- 10 dicembre 2025
- 14 dicembre 2025
- 20 dicembre 2025
- 27 dicembre 2025
- 3 gennaio 2026
- 6 gennaio 2026
- 12 gennaio 2026
- 17 gennaio 2026
- 21 gennaio 2026
- 25 gennaio 2026
- 28 gennaio 2026
- Weekend 31 gennaio/1 febbraio 2026
- 4 o 11 febbraio 2026
- Weekend 7/8 febbraio 2026
- 11 o 4 febbraio 2026
- Weekend 14/15 febbraio 2026
- 17/18 febbraio 2026
- Weekend 21/22 febbraio 2026
- 24/25 febbraio 2026
- Considerando la gravità del problema muscolare e se i tempi di recupero saranno di tre mesi (e non di più) la possibile data del rientro di Vlahovic potrebbe coincidere col big match contro la Roma di inizio marzo, più precisamente nel weekend del 28 febbraio-1 marzo
- C'è chiaramente da tenere in considerazione anche il possibile playoff di ritorno di Champions e un eventuale recupero per quel match, in calendario solo pochi giorni prima della partita dell'Olimpico
- Questo, per ora, è il conto dei match che il serbo salterà quasi certamente. C'è anche da capire se la Juve passerà dagli spareggi di Champions per gli ottavi o meno, e stesso discorso valga per i quarti di Coppa Italia. Sicuramente non ci sarà nel doppio big match andata e ritorno col Napoli e salterà anche il derby d'Italia con l'Inter della 25^ giornata. Delle 17 partite Vlahovic ne salterà 13 in A, una in Coppa Italia e le tre finali del girone di Champions.
- Roma-Juve (27^)
- Coppa Italia, eventuale semifinale di andata
- Juve-Pisa (28^)
- Champions, eventuali ottavi di andata
- Udinese-Juve (29^)
- Champions, eventuali ottavi di ritorno
- Juve-Sassuolo (30^)
- Juve-Genoa (31^)
- Champions, eventuali quarti di andata
- Atalanta-Juve (32^)
- Champions, eventuali quarti di ritorno
- Juve-Bologna (33^)
- Coppa Italia, eventuale semifinale di ritorno
- Milan-Juve (34^)
- Champions, eventuale semifinale di andata