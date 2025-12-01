Offerte Black Friday
Infortunio Vlahovic, quante e quali partite della Juventus salterà

il calendario fotogallery
26 foto

Disan Vlahovic rischia uno stop dai 3 ai 5 mesi. nella migliore delle ipotesi salterebbe diciassette partite, tra cui entrambe quelle di campionato col Napoli e il ritorno con l'Inter. Non ci sarà nemmeno nelle ultime tre del girone di Champions e pure per l'eventuale playoff per gli ottavi (almeno per l'andata). 

INFORTUNIO VLAHOVIC: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

    Serie A: Ultime Notizie

    Berardi: lesione di medio grado al flessore

    sassuolo

    Il Sassuolo perde Berardi: per l'attaccante, infortunatosi nella sfida contro il Como, gli esami...

    Dove vedere Bologna-Cremonese

    guida tv

    La partita tra Bologna e Cremonese che chiude la 13^ giornata di Serie A si gioca lunedì 1...

    Vlahovic, lesione di alto grado a coscia sinistra

    juventus

    L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il...