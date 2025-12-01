Disan Vlahovic rischia uno stop dai 3 ai 5 mesi. nella migliore delle ipotesi salterebbe diciassette partite, tra cui entrambe quelle di campionato col Napoli e il ritorno con l'Inter. Non ci sarà nemmeno nelle ultime tre del girone di Champions e pure per l'eventuale playoff per gli ottavi (almeno per l'andata).

INFORTUNIO VLAHOVIC: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI