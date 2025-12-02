Inter-Venezia, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia
Tempo di Coppa Italia per l'Inter: a San Siro arriva per gli ottavi il Venezia di Stroppa. Chivu potrebbe rilanciare Martinez in porta. In attacco Esposito dovrebbe essere affiancato da Thuram, Bonny si è appena ripreso dall'influenza. Chance per Diouf e Luis Henrique, schierati esterni a tutta fascia a piede invertito, anche se è possibile che il francese possa essere la spalla in attacco di Pio. Negli ospiti non ci sarà l'ex Stankovic in porta, Adorante in attacco. Di seguito, le probabili formazioni
- Portiere: MARTINEZ
- Difensore di destra: BISSECK
- Difensore centrale: DE VRIJ
- Difensore di sinistra: CARLOS AUGUSTO
- Esterno destro: DIOUF
- Mezzala destra: FRATTESI
- Centrocampista centrale: ZIELINSKI
- Mezzala sinistra: SUCIC
- Esterno sinistro: LUIS HENRIQUE
- Attaccante: THURAM
- Attaccante: ESPOSITO
- In porta possibile ritorno di Josep Martinez, davanti a lui chance anche per de Vrij con Bisseck e Carlos Augusto
- Diouf e Luis Henrique probabili esterni a tutto campo, il francese a destra e il brasiliano a sinistra, entrambi a piede invertito
- Dubbio in avanti, con Thuram o Diouf in appoggio a Pio. Se così fosse, Luis Henrique giocherebbe a destra e a sinistra spazio per il giovane Cocchi
- In conferenza stampa Stroppa ha dichiarato di voler cambiare tutti i titolari rispetto a quelli scesi in campo nell'ultima vittoria contro il Mantova: "Voglio vedere chi ha giocato meno"
- Dovrebbe saltare la partita dell'ex Filip Stankovic, sostituito da Grandi (Plizzari infortunato)
- A proposito di ex, a centrocampo c'è Duncan e in attacco Adorante. Reduce da una doppietta, è partito però dalla panchina col Mantova