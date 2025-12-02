Tempo di Coppa Italia per l'Inter: a San Siro arriva per gli ottavi il Venezia di Stroppa. Chivu potrebbe rilanciare Martinez in porta. In attacco Esposito dovrebbe essere affiancato da Thuram, Bonny si è appena ripreso dall'influenza. Chance per Diouf e Luis Henrique, schierati esterni a tutta fascia a piede invertito, anche se è possibile che il francese possa essere la spalla in attacco di Pio. Negli ospiti non ci sarà l'ex Stankovic in porta, Adorante in attacco. Di seguito, le probabili formazioni