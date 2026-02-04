Offerte Sky
Inter-Torino, Bonny sostituito dopo contrasto con Vlasic

Coppa Italia

L'attaccante dell'Inter - autore del gol del vantaggio nerazzurro nella sfida dei quarti di Coppa Italia contro il Torino- è stato sostituito da Pio Esposito al minuto 56. Il francese si era accasciato a terra dopo un contrasto con Vlasic, procurandosi un taglio all'altezza del ginocchio

INTER-TORINO LIVE

Taglio all'altezza del ginocchio per Bonny, al 55' della sfida dei quarti di Coppa Italia tra Inter e Torino. L'attaccante francese - che aveva segnato il gol del vantaggio nel match giocato a Monza - si è accasciato a terra dopo un contrasto con Vlasic. Successivamente l'attaccante francese si è rialzato e al 56' è stato sostituito da Pio Esposito.

Vedi anche

Marotta: "Audero? Atto insulso. Interisti diversi"

