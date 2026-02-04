Inter-Torino, Chivu: "Essere competitivi su tutti i fronti, ma non parlo di Triplete"Coppa Italia
L'allenatore dell'Inter commenta il passaggio alle semifinali di Coppa Italia in seguito alla vittoria contro il Torino: "Sono contento della prestazione dei giovani e della squadra: io non parlo di Scudetti, triplete o Champions, vogliamo solo essere competitivi su tutti i fronti". Sul turnover: "La scelta di far riposare qualcuno è stata fatta perché in questa partita servivano energie"
C'è soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu ma anche lucidità nell'analizzare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo il successo con il Torino: "Non do voti ma sono contento per la prestazione dei ragazzi giovani e della squadra, per la prestazione che abbiamo messo in campo - dice a Mediaset - Poi nel finale abbiamo sofferto un po' per l'orgoglio dell'avversario, siamo contenti del passaggio del turno, siamo tutti felici". Un'Inter che non molla nessuna competizione: "Vogliamo essere competitivi e dare continuità a ciò che viene fatto da qualche anno, andiamo avanti con il lavoro e continuiamo a fare buone prestazioni consapevoli del fatto che possiamo migliorare".
"Turnover fatto in base a chi aveva più energie"
Nonostante l'ampio turnover e la presenza di due giovanissimi, l'Inter ha saputo mostrare una prestazione anche di sostanza: "Sappiamo con chi abbiamo a che fare e il lavoro fatto, sono partite in cui c'è bisogno di energia, la scelta di lasciare riposare alcuni giocatori è stata fatta in base a chi aveva più energie e anche in base a ciò a cui andiamo incontro, faccio anche i complimenti a tutto il settore giovanile, potrei citarne molti, anche Vecchi con l'Under 23 che fa crescere i ragazzi e che poi sono utili anche a noi".
i profili
Chi sono Cocchi e Kamate, i baby lanciati da Chivu
"Mercato? Abbiamo 24 giocatori e continuiamo a battere colpo su colpo"
Chivu si aspettava qualcosa dal mercato? "Un allenatore e una squadra può sempre migliorare a prescindere dal mercato, si parla di ciò che ci servirebbe ma noi abbiamo un gruppo valido, il club ha provato a fare ciò che si poteva richiedere ma il mercato è così, abbiamo un gruppo di 24 giocatori e ciò che ci interessa è lavorare e battere colpo su colpo". Semifinale prima del Milan? "Non sono preoccupato perché a me piace giocare sempre, da giocatore avevo ambizione senza passare a ossessione, andiamo avanti a lavorare per trovarci pronti".
"Vogliamo essere la migliore versione di noi stessi"
In conferenza stampa Chivu ha voluto ribadire un concetto importante: "Io non parlo di Scudetti, triplete o Champions, vogliamo solo essere competitivi ed essere la migliore versione di noi stessi - dice - Vogliamo giocare su tutti i fronti poi si vedrà. Prima della semifinale avremo una partita, poi il derby e un'altra partita, ma sempre a testa alta"