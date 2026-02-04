L'allenatore dell'Inter commenta il passaggio alle semifinali di Coppa Italia in seguito alla vittoria contro il Torino: "Sono contento della prestazione dei giovani e della squadra: io non parlo di Scudetti, triplete o Champions, vogliamo solo essere competitivi su tutti i fronti". Sul turnover: "La scelta di far riposare qualcuno è stata fatta perché in questa partita servivano energie" INTER-TORINO 2-1 - PAGELLE - TABELLONE

C'è soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu ma anche lucidità nell'analizzare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo il successo con il Torino: "Non do voti ma sono contento per la prestazione dei ragazzi giovani e della squadra, per la prestazione che abbiamo messo in campo - dice a Mediaset - Poi nel finale abbiamo sofferto un po' per l'orgoglio dell'avversario, siamo contenti del passaggio del turno, siamo tutti felici". Un'Inter che non molla nessuna competizione: "Vogliamo essere competitivi e dare continuità a ciò che viene fatto da qualche anno, andiamo avanti con il lavoro e continuiamo a fare buone prestazioni consapevoli del fatto che possiamo migliorare".

"Turnover fatto in base a chi aveva più energie" Nonostante l'ampio turnover e la presenza di due giovanissimi, l'Inter ha saputo mostrare una prestazione anche di sostanza: "Sappiamo con chi abbiamo a che fare e il lavoro fatto, sono partite in cui c'è bisogno di energia, la scelta di lasciare riposare alcuni giocatori è stata fatta in base a chi aveva più energie e anche in base a ciò a cui andiamo incontro, faccio anche i complimenti a tutto il settore giovanile, potrei citarne molti, anche Vecchi con l'Under 23 che fa crescere i ragazzi e che poi sono utili anche a noi". i profili Chi sono Cocchi e Kamate, i baby lanciati da Chivu

"Mercato? Abbiamo 24 giocatori e continuiamo a battere colpo su colpo" Chivu si aspettava qualcosa dal mercato? "Un allenatore e una squadra può sempre migliorare a prescindere dal mercato, si parla di ciò che ci servirebbe ma noi abbiamo un gruppo valido, il club ha provato a fare ciò che si poteva richiedere ma il mercato è così, abbiamo un gruppo di 24 giocatori e ciò che ci interessa è lavorare e battere colpo su colpo". Semifinale prima del Milan? "Non sono preoccupato perché a me piace giocare sempre, da giocatore avevo ambizione senza passare a ossessione, andiamo avanti a lavorare per trovarci pronti".