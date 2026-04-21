L'allenatore dell'Inter commenta il successo, in rimonta, sul Como che vale la finale di Coppa Italia: "Ci siamo guadagnati tutto questo con il lavoro perché questi ragazzi sentono la responsablità della maglia che indossano". Sui paragoni con Mourinho: "Servono solo per i titoli, io sono Cristian e cerco di ripagare la fiducia di chi ha creduto in me" INTER-COMO 3-2, CRONACA E TABELLINO - IL TABELLONE - PAGELLE

È enorme la soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia battendo in rimonta uno straordinario Como dopo essere stato sotto di due gol: "C’è un gruppo, è il lavoro di un gruppo, tutti si mettono a disposizione e chi è chiamato in causa lo fa vedere - dice a Sportmediaset - Oggi chi è subentrato ci ha dato una grossa mano ed è stato decisivo, è il lavoro di questo gruppo che ha questa voglia di essere competitivo sempre. Ci siamo guadagnati questo con il lavoro, con i risultati, ci siamo messi in una situazione che ci permette di sognare, di raggiungere l’obiettivo dello Scudetto e della Coppa Italia".

"Paragoni con Mourinho? Servono solo per i titoli" Una gara difficile contro un Como che ha messo in difficoltà l'Inter soprattutto nel primo tempo: "Eravamo consapevoli di quello che è il Como che ha anche la miglior difesa, perché questi ragazzi hanno il Dna Inter dentro e rimontare il Como due volte in dieci giorni lo può fare solo la pazza Inter - spiega - Dumfries fuori? Aveva un problema fisico al tendine, poi ha dato disponibilità di entrare anche per pochi minuti, questi giocatori sentono la responsabilità della maglia che indossano e hanno tanta voglia di portare avanti il nostro lavoro, li abbiamo messi in difficoltà sulle fasce, sono contento di tutti i miei ragazzi". I paragoni con Mourinho? "A voi piacciono i titoli, io sono Cristian e ci metto passione e sento responsabilità verso i ragazzi, a me interessa poco, a me interessa dare soddisfazione a chi ha creduto in me".