Lazio-Inter, le foto più belle LIVE della finale di Coppa Italia
Nek canta l'inno, Lazio "senza paura", un tifoso chiede un aperitivo con Thuram (che sblocca la partita), il bis di Lautaro, il baffetto alla Clark Gable di Barella, le scenografie e il racconto della finale con tutte le foto più belle LIVE
- Panoramica dall'Olimpico
- Per la finalissima sono tornati i tifosi della Lazio, parola d'ordine: senza paura
- E c'è chi chiede a Thuram un aperitivo insieme…
- Dentro per il riscaldamento
- Lautaro e le scintille
- Lo show pre partita
- La più attesa di tutti, la coppa
- Nek canta l'inno. Lo accompagna la Banda musicale della Guardia di Finanza
- Il suo Sassuolo è uscito di scena dalla coppa a settembre col Como, poco male per lui: c'è e si prende la scena
- Scenografia, qui Lazio
- Scenografia, qui Inter
- Lo stato maggiore dei due club
- Sarri è squalificato: in panchina il vice Marco Ianni che saluta Chivu
- Barella sfodera un baffetto alla Clark Gable
- Minuto 14: si sblocca la finale, Marusic sbaglia porta e l'Inter passa
- Minuto 35: bis di Lautaro e 2-0 Inter