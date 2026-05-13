 Lazio Inter, le foto più belle della finale di Coppa Italia | Sky Sport
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Lazio-Inter, le foto più belle LIVE della finale di Coppa Italia

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Nek canta l'inno, Lazio "senza paura", un tifoso chiede un aperitivo con Thuram (che sblocca la partita), il bis di Lautaro, il baffetto alla Clark Gable di Barella, le scenografie e il racconto della finale con tutte le foto più belle LIVE

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