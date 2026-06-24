Tabellone Coppa Italia 2026-2027: date, teste di serie e possibili incrocila guida
Introduzione
La Coppa Italia 2026/27 ha il suo tabellone. La competizione ripartirà ad agosto con il turno preliminare e i trentaduesimi, prima dell'ingresso progressivo delle squadre di Serie A e delle otto teste di serie, che entreranno direttamente dagli ottavi tra dicembre e gennaio. Il format resta quello già visto negli ultimi anni: 44 squadre al via, tabellone tennistico, gara secca fino ai quarti e semifinali con andata e ritorno. La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027.
Il percorso delle big è già tracciato in base al ranking: dalla parte sinistra del tabellone ci sono Inter, Bologna, Milan e Como, dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Possibili incroci di alto livello già dagli ottavi e dai quarti, con scenari come il derby di Milano in semifinale e un lato destro ricco di potenziali big match. Di seguito regolamento, teste di serie, primi incroci, possibili accoppiamenti e tutte le date da sapere
Quello che devi sapere
Come funziona il regolamento
La Lega Serie A ha confermato il regolamento. Restano quindi 44 squadre partecipanti: le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 4 club segnalati dalla Lega Pro. Confermato anche il tabellone di tipo tennistico, con le squadre inserite in base al ranking sportivo e con ingresso progressivo nei vari turni.
Le società entrano nella competizione in tre momenti diversi:
- 8 squadre dal turno preliminare
- 28 squadre dai trentaduesimi
- 8 squadre, le teste di serie, dagli ottavi di finale
Le big giocheranno la gara secca in casa quando entreranno in tabellone. Le semifinali, invece, saranno l'unico turno con andata e ritorno.
Il ranking completo delle 44 squadre
Il tabellone della Coppa Italia viene costruito in base al ranking sportivo, che tiene conto dei risultati della stagione precedente. Da questo ordine dipendono posizione nel tabellone, turno d'ingresso e possibili incroci lungo il percorso. L'Inter, vincitrice dell'ultima edizione, parte con il numero 1. A seguire le altre teste di serie e poi tutte le squadre inserite nei turni precedenti
- Inter
- Napoli
- Roma
- Como
- Milan
- Juventus
- Atalanta
- Bologna
- Lazio
- Udinese
- Sassuolo
- Torino
- Parma
- Cagliari
- Fiorentina
- Genoa
- Lecce
- Venezia
- Frosinone
- Monza
- Cremonese
- Hellas Verona
- Pisa
- Catanzaro
- Palermo
- Modena
- Juve Stabia
- Avellino
- Mantova
- Padova
- Cesena
- Carrarese
- Sampdoria
- Virtus Entella
- Empoli
- Sudtirol
- LR Vicenza
- Arezzo
- Benevento
- Ascoli
- Catania
- Union Brescia
- Ravenna
- Potenza
Le otto teste di serie
Le otto teste di serie entreranno direttamente dagli ottavi di finale. Sono le squadre con il ranking più alto e avranno il vantaggio di giocare in casa la prima partita della loro Coppa Italia.
Le teste di serie sono:
- Inter
- Napoli
- Roma
- Como
- Milan
- Juventus
- Atalanta
- Bologna
La curiosità più evidente è la presenza del Como tra le prime quattro: il club entra direttamente dagli ottavi e si trova nella parte sinistra del tabellone, insieme a Inter, Bologna e Milan.
I possibili ottavi delle big
Le otto teste di serie entreranno dagli ottavi, tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Gli accoppiamenti dipenderanno ovviamente dai risultati dei turni precedenti, ma in base al ranking il tabellone permette già di immaginare i possibili incroci.
Parte sinistra:
- Inter-Genoa
- Bologna-Lazio
- Milan-Torino
- Como-Parma
Parte destra:
- Roma-Cagliari
- Juventus-Sassuolo
- Atalanta-Udinese
- Napoli-Fiorentina
*Sono proiezioni teoriche, costruite ipotizzando l'avanzamento delle squadre con ranking più alto.
I possibili quarti di finale
Se il ranking venisse rispettato anche dopo gli ottavi, i quarti di finale proporrebbero incroci già molto interessanti...
Parte sinistra:
- vincente INTER-GENOA contro vincente BOLOGNA-LAZIO
- vincente COMO-PARMA contro vincente MILAN-TORINO
Parte destra:
- vincente ROMA-CAGLIARI contro vincente JUVENTUS-SASSUOLO
- vincente NAPOLI-FIORENTINA contro vincente ATALANTA-UDINESE
Le possibili semifinali
Le semifinali si giocheranno con andata e ritorno e, guardando al tabellone, possono regalare incroci di altissimo livello.
Nella parte sinistra il percorso più suggestivo porta al derby di Milano: se Inter e Milan dovessero superare ottavi e quarti, si ritroverebbero una contro l'altra per un posto in finale.
Dall'altra parte del tabellone la strada è altrettanto ricca di big. Roma, Juventus, Atalanta e Napoli sono tutte nella metà destra e potrebbero incrociarsi prima dell'eventuale finale.
Le sfide del turno preliminare
Il primo passaggio sarà il turno preliminare, in programma domenica 9 agosto 2026.
Gli incroci del turno preliminare:
- ASCOLI-POTENZA
- LR VICENZA-CATANIA
- AREZZO-UNION BRESCIA
- BENEVENTO-RAVENNA
Le sfide dei trentaduesimi
I trentaduesimi inizieranno nel weekend del 16 agosto 2026, con alcune gare già definite e altre legate alle vincenti del preliminare. In campo ci saranno anche diverse squadre di Serie A, tra cui la Lazio che è la prima tra le non teste di serie
Le partite in programma:
- Venerdì 14 agosto, ore 18: PARMA-LR VICENZA/CATANIA
- Venerdì 14 agosto, ore 18.30: CAGLIARI-AREZZO/UNION BRESCIA
- Venerdì 14 agosto, ore 20.45: MONZA-AVELLINO
- Venerdì 14 agosto, ore 21.15: FIORENTINA-BENEVENTO/RAVENNA
- Sabato 15 agosto, ore 18: CATANZARO-SUDTIROL
- Sabato 15 agosto, ore 18.30: UDINESE-PADOVA
- Sabato 15 agosto, ore 20.45: VENEZIA-MODENA
- Sabato 15 agosto, ore 21.15: TORINO-CARRARESE
- Domenica 16 agosto, ore 18: FROSINONE-JUVE STABIA
- Domenica 16 agosto, ore 18.30: GENOA-ASCOLI/POTENZA
- Domenica 16 agosto, ore 20.45: HELLAS VERONA-VIRTUS ENTELLA
- Domenica 16 agosto, ore 21.15: LAZIO-MANTOVA
- Lunedì 17 agosto, ore 18: PISA-EMPOLI
- Lunedì 17 agosto, ore 18.30: SASSUOLO-CESENA
- Lunedì 17 agosto, ore 20.45: CREMONESE-SAMPDORIA
- Lunedì 17 agosto, ore 21.15: PALERMO-LECCE
Le date della Coppa Italia 2026/27
La Coppa Italia partirà ad agosto e si chiuderà a maggio, con la finale fissata per mercoledì 19 maggio 2027. Gli ottavi saranno distribuiti tra dicembre e gennaio, mentre quarti e semifinali si giocheranno nella seconda parte della stagione.
Il calendario:
- Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
- Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
- Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
- Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
- Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
- Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027, ritorno mercoledì 21 marzo 2027
- Finale: mercoledì 19 maggio 2027