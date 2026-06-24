Introduzione

La Coppa Italia 2026/27 ha il suo tabellone. La competizione ripartirà ad agosto con il turno preliminare e i trentaduesimi, prima dell'ingresso progressivo delle squadre di Serie A e delle otto teste di serie, che entreranno direttamente dagli ottavi tra dicembre e gennaio. Il format resta quello già visto negli ultimi anni: 44 squadre al via, tabellone tennistico, gara secca fino ai quarti e semifinali con andata e ritorno. La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027.

Il percorso delle big è già tracciato in base al ranking: dalla parte sinistra del tabellone ci sono Inter, Bologna, Milan e Como, dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Possibili incroci di alto livello già dagli ottavi e dai quarti, con scenari come il derby di Milano in semifinale e un lato destro ricco di potenziali big match. Di seguito regolamento, teste di serie, primi incroci, possibili accoppiamenti e tutte le date da sapere

ALBO D'ORO COPPA ITALIA - CALENDARIO SERIE A 2026-27