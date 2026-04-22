Secondo le stime del portale 'Calcio e Finanza', raggiungendo la finale di Coppa Italia l'Inter si è garantita un minimo di 4,6 milioni di euro dal torneo. Chi vincerà il trofeo (una tra i nerazzurri, Atalanta e Lazio) incasserà 7,1 milioni. Ma quanto ha guadagnato ogni squadra in base al suo piazzamento? Ecco i numeri nel dettaglio

INTER-COMO 3-2, LE PAGELLE - LA FINALE IL 13 MAGGIO: IL TABELLONE