 Coppa Italia 2025 2026, quanto vale vincere il trofeo tra premi e ricavi | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa Italia 2025/26, quanto vale vincere il trofeo tra premi e ricavi

le cifre fotogallery
7 foto
©IPA/Fotogramma

Secondo le stime del portale 'Calcio e Finanza', raggiungendo la finale di Coppa Italia l'Inter si è garantita un minimo di 4,6 milioni di euro dal torneo. Chi vincerà il trofeo (una tra i nerazzurri, Atalanta e Lazio) incasserà 7,1 milioni. Ma quanto ha guadagnato ogni squadra in base al suo piazzamento? Ecco i numeri nel dettaglio

INTER-COMO 3-2, LE PAGELLELA FINALE IL 13 MAGGIO: IL TABELLONE

ALTRE FOTOGALLERY

Scudetto e Coppa Italia: chi ha fatto più double?

i precedenti

In vetta al campionato a +12 su Milan e Napoli con cinque turni ancora da disputare, la squadra...

12 foto

"Paracadute" per chi retrocede in B: come funziona

lotta salvezza

La lotta per la salvezza entra nel vivo con le ultime 5 giornate di Serie A. Non ci sono ancora...

7 foto

Muriqi-mania: meteora alla Lazio, idolo al Maiorca

la storia

Ricordate Vedat Muriqi? Se la risposta è no, possiamo capirlo. Passò alla Lazio come la più...

9 foto

I club (italiani e non) dove giocano più italiani

l'analisi

Dopo la battuta dell’allenatore del Paris FC, Kombouaré, che ha dichiarato di schierare in campo...

29 foto

Quanto vale vincere la Coppa Italia 25-26? I premi

le cifre

Secondo le stime del portale 'Calcio e Finanza', raggiungendo la finale di Coppa Italia l'Inter...

7 foto

Video in evidenza

    Coppa Italia: Ultime Notizie

    Sucic e la rimonta: "Questione di mentalità"

    Coppa Italia

    Il croato è stato protagonista della rimonta dell'Inter sul Como in semifinale di Coppa Italia...

    Calha: "Doblete? Chiudiamo subito il campionato"

    inter

    Il match winner dell'incontro contro il Como che vale all'Inter l'accesso alla finale di Coppa...

    Chivu: "Due rimonte in 10 giorni, da pazza Inter"

    inter

    L'allenatore dell'Inter commenta il successo, in rimonta, sul Como che vale la finale di Coppa...