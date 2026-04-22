Coppa Italia 2025/26, quanto vale vincere il trofeo tra premi e ricavi
Secondo le stime del portale 'Calcio e Finanza', raggiungendo la finale di Coppa Italia l'Inter si è garantita un minimo di 4,6 milioni di euro dal torneo. Chi vincerà il trofeo (una tra i nerazzurri, Atalanta e Lazio) incasserà 7,1 milioni. Ma quanto ha guadagnato ogni squadra in base al suo piazzamento? Ecco i numeri nel dettaglio
INTER-COMO 3-2, LE PAGELLE - LA FINALE IL 13 MAGGIO: IL TABELLONE
- Aspettando i dati definitivi (disponibili a stagione conclusa), secondo le stime di 'Calcio e Finanza', con la vittoria sul Como l'Inter porterà a casa un minimo di 4,6 milioni di euro dalla competizione
- Chi vincerà la finale (in programma il 13 maggio a Roma tra i nerazzurri e la vincente di Atalanta-Lazio) guadagnerà circa 7,1 milioni di euro totali
- Il Como, eliminato in semifinale, si è invece fermato a 2,7 milioni
- 400mila euro
- 800mila euro
- 1,5 milioni di euro
- 1,9 milioni di euro
- 4,4 milioni di euro
- Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', l'edizione vinta dal Bologna è valsa 7,1 milioni di euro ai rossoblù e 4,6 milioni al Milan, sconfitto in finale
- Cifre dunque invariate dalla scorsa stagione ad oggi, ma si è registrato un calo rispetto al 2023/24 (7,6 milioni di euro per la vittoria, 5 milioni per la finalista perdente)