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Serie A, le squadre che hanno vinto scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione

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In vetta al campionato a +12 su Milan e Napoli con cinque turni ancora da disputare, la squadra di Chivu giocherà anche la finale di Coppa Italia dopo la splendida rimonta contro il Como. Obiettivo 'double' per i nerazzurri, scudetto e Coppa vinti nella stessa stagione come solo cinque club italiani sono riusciti a fare nella storia. Li ricordavate? E chi ha fatto doppietta più volte? Ecco tutti i precedenti in ordine cronologico

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