Serie A, le squadre che hanno vinto scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione
In vetta al campionato a +12 su Milan e Napoli con cinque turni ancora da disputare, la squadra di Chivu giocherà anche la finale di Coppa Italia dopo la splendida rimonta contro il Como. Obiettivo 'double' per i nerazzurri, scudetto e Coppa vinti nella stessa stagione come solo cinque club italiani sono riusciti a fare nella storia. Li ricordavate? E chi ha fatto doppietta più volte? Ecco tutti i precedenti in ordine cronologico
- TORINO (1942/43)
- JUVENTUS (1959/60)
- NAPOLI (1986/87)
- JUVENTUS (1994/95)*
- LAZIO (1999/00)*
- INTER (2005/06)*
- INTER (2009/10)*
- JUVENTUS (2014/15)*
- JUVENTUS (2015/16)
- JUVENTUS (2016/17)
- JUVENTUS (2017/18)*
- JUVENTUS: 6 (1960, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018)
- INTER: 2 (2006, 2010)
- TORINO: 1 (1943)
- NAPOLI: 1 (1987)
- LAZIO: 1 (2000)