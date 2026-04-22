In vetta al campionato a +12 su Milan e Napoli con cinque turni ancora da disputare, la squadra di Chivu giocherà anche la finale di Coppa Italia dopo la splendida rimonta contro il Como. Obiettivo 'double' per i nerazzurri, scudetto e Coppa vinti nella stessa stagione come solo cinque club italiani sono riusciti a fare nella storia. Li ricordavate? E chi ha fatto doppietta più volte? Ecco tutti i precedenti in ordine cronologico

QUANDO L'INTER PUÒ DIVENTARE CAMPIONE: LE COMBINAZIONI