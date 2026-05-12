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Lazio-Inter, parla Sarri: la conferenza prima della finale di Coppa Italia LIVE

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Appuntamento mercoledì alle 21 all'Olimpico per la finalissima di Coppa Italia, sfida che vale la qualificazione alla prossima Europa League per i biancocelesti in caso di vittoria. Una partita introdotta in conferenza stampa alle 18.15 da Maurizio Sarri: segui le parole in diretta sul nostro liveblog

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A distanza di quattro giorni dall'ultimo confronto in campionato, Lazio e Inter si giocano la finalissima di Coppa Italia mercoledì alle 21 all'Olimpico. Un trofeo che in caso di vittoria vale la qualificazione dei biancocelesti alla prossima Europa League. Segui la conferenza stampa di Maurizio Sarri alle 18.15 sul nostro liveblog

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