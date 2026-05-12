Appuntamento mercoledì alle 21 all'Olimpico per la finalissima di Coppa Italia, sfida che vale la qualificazione alla prossima Europa League per i biancocelesti in caso di vittoria. Una partita introdotta in conferenza stampa alle 18.15 da Maurizio Sarri: segui le parole in diretta sul nostro liveblog
La probabile formazione dell'Inter
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La probabile formazione della Lazio
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Prefettura: Roma-Lazio si gioca lunedì 18 maggio alle 20.45
La decisione è arrivata dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica
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Sarri: "Inter tecnicamente più forte, ma con un approccio così... "
L'allenatore biancoceleste dopo lo 0-3 dello scorso sabato. LA CONFERENZA
Gli highlights di Lazio-Inter 0-3
Reti di Lautaro, Sucic e Mkhitaryan nella sfida del weekend in campionato
A distanza di quattro giorni dall'ultimo confronto in campionato, Lazio e Inter si giocano la finalissima di Coppa Italia mercoledì alle 21 all'Olimpico. Un trofeo che in caso di vittoria vale la qualificazione dei biancocelesti alla prossima Europa League. Segui la conferenza stampa di Maurizio Sarri alle 18.15 sul nostro liveblog